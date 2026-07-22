Tavşanlı\'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Araçta İki Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı yönüne giden Yasin S. yönetimindeki 43 AAC 634 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarptı. Kazada sürücü Yasin S. ile yanındaki İnegöl T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin tabelaya hızla çarpması, kazayı gören istasyon görevlileri ve yakıt alan vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA