Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın, mahallelinin dikkatli sayesinde söndürüldü.
İlçeye bağlı Göbel köyünde, Şükrü Çetin'e ait evin avlusundaki ahşap sundurmanın (kuruluk) alev alması sonucu yangın çıktı. Köy halkının ilk müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınan yangın, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile tamamen söndürüldü. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Çıkan Yangın Mahalleli ve İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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