Tavşanlı'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tavşanlı'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Tavşanlı\'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dolmuş şoförleri, ücret talep ettikleri için son zamanlarda saldırılara uğradıklarını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Şoförler, özellikle hafta sonları bu tür olayların arttığını ifade etti.

14.11.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye şehir içi hat dolmuş şoförleri, son zamanlarda saldırılara maruz kaldıklarını iddia ederek endişelerini dile getirdi.

Şoförler, dolmuşa binip ücret ödemek istemeyen bazı şahısların, inmek istediklerinde, ücret talep edilince hem kendilerine saldırdığını hem de araçlarına zarar verildiğini iddia etti. Özellikle son zamanlarda hafta sonları bu tür olaylar yaşandığını söyleyen dolmuş şoförleri, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu vurguladı. Son olarak Hat 3 güzergahında bir dolmuş, ücret talep edildiği gerekçesiyle taşlı saldırıya uğradı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında dolmuşta yolcuların bulunduğunu ifade eden dolmuş şoförü Musa Kazım Sağlam, bu tür olayların bazen yaşandığını ifade etti. Sağlam, olayın yaşandığı anları şöyle anlattı:

"Başlangıç noktamızdan 13.55'te çıktık, güzergahımızda ilerlerken iki çocuk dolmuşa bindi. Muratgazi Parkı yakınlarında iki çocuk dolmuşa bindi. Ulucami Mahallesi'ne geldiğimizde araçtan inmek istediler. Ücret istedim, ama vermek istemediler. Tartışmanın ardından dolmuştan iner inmez aracımı taşladılar. Bu tür olayları zaman zaman yaşıyoruz. Özellikle hafta sonları, ücret vermek istemeyen kişilerle karşılaşıyoruz. Araçlarımız su yakmıyor, ama ücret isteyince saldırıya uğruyoruz."

Saldırı esnasında dolmuşta bulunan yolcuların da büyük korku yaşadığı ifade edildi. Şoför Sağlam, yolcuların saldırı anında paniğe kapılarak araçtan indiklerini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi. Saldırının ardından emniyete başvurarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sağlam, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.