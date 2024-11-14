Tavşanlı\'da Dolmuş Şoförleri Saldırı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye şehir içi hat dolmuş şoförleri, son zamanlarda saldırılara maruz kaldıklarını iddia ederek endişelerini dile getirdi.

Şoförler, dolmuşa binip ücret ödemek istemeyen bazı şahısların, inmek istediklerinde, ücret talep edilince hem kendilerine saldırdığını hem de araçlarına zarar verildiğini iddia etti. Özellikle son zamanlarda hafta sonları bu tür olaylar yaşandığını söyleyen dolmuş şoförleri, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu vurguladı. Son olarak Hat 3 güzergahında bir dolmuş, ücret talep edildiği gerekçesiyle taşlı saldırıya uğradı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında dolmuşta yolcuların bulunduğunu ifade eden dolmuş şoförü Musa Kazım Sağlam, bu tür olayların bazen yaşandığını ifade etti. Sağlam, olayın yaşandığı anları şöyle anlattı:

"Başlangıç noktamızdan 13.55'te çıktık, güzergahımızda ilerlerken iki çocuk dolmuşa bindi. Muratgazi Parkı yakınlarında iki çocuk dolmuşa bindi. Ulucami Mahallesi'ne geldiğimizde araçtan inmek istediler. Ücret istedim, ama vermek istemediler. Tartışmanın ardından dolmuştan iner inmez aracımı taşladılar. Bu tür olayları zaman zaman yaşıyoruz. Özellikle hafta sonları, ücret vermek istemeyen kişilerle karşılaşıyoruz. Araçlarımız su yakmıyor, ama ücret isteyince saldırıya uğruyoruz."

Saldırı esnasında dolmuşta bulunan yolcuların da büyük korku yaşadığı ifade edildi. Şoför Sağlam, yolcuların saldırı anında paniğe kapılarak araçtan indiklerini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi. Saldırının ardından emniyete başvurarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sağlam, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti. - KÜTAHYA