Tavşanlı'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu

Tavşanlı\'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu
02.03.2026 23:49  Güncelleme: 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki kalorifer kazanında çıkan alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangının kendi kendine söndüğü belirlendi ve olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki kalorifer kazanının alev alması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavşanlı ilçesi Yenimahalle Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan kalorifer kazanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, dumanların yükseldiği bodrum katına müdahale etmek için hazırlık yaptı. İçeri giren itfaiye ekipleri, kazanda meydana gelen alevlenmenin herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan kendi kendine söndüğünü tespit etti. Binada kontrol çalışması yapan ekipler, herhangi bir parlayıcı riskin kalmadığından emin olduktan sonra tutanak tutarak, olay yerinden ayrıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmezken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:40:09. #7.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.