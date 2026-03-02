Tavşanlı\'da alev alan kalorifer kazanı korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki kalorifer kazanının alev alması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavşanlı ilçesi Yenimahalle Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan kalorifer kazanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, dumanların yükseldiği bodrum katına müdahale etmek için hazırlık yaptı. İçeri giren itfaiye ekipleri, kazanda meydana gelen alevlenmenin herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan kendi kendine söndüğünü tespit etti. Binada kontrol çalışması yapan ekipler, herhangi bir parlayıcı riskin kalmadığından emin olduktan sonra tutanak tutarak, olay yerinden ayrıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmezken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. - KÜTAHYA