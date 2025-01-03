Tavşanlı'da Kaybolan Hayrettin Adıgüzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tavşanlı'da Kaybolan Hayrettin Adıgüzel Hayatını Kaybetti

Tavşanlı\'da Kaybolan Hayrettin Adıgüzel Hayatını Kaybetti

30 Aralık'ta kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, donmak üzereyken bulundu fakat kurtarılamadı.

03.01.2025 13:28
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Aralık'ta kaybolan ve yoğun arama çalışmaları sonucunda dün donmak üzereyken bulunan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'den acı haber geldi.

Kaybolduğu ihbar edilen 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda Adıgüzel, kaybolmasının üzerinden geçen 3 gün sonra donmak üzereyken yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılık alanda bulunmuştu. Hayrettin Adıgüzel, bulunduğunda vücut ısısının ciddi şekilde düşmüş olduğu ve genel durumunun ağır olduğu tespit edilmişti. Acilen Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Adıgüzel'in çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayrettin Adıgüzel'in vefatı, ailesini ve Tavşanlı halkını derin bir üzüntüye boğdu. Yakınları, Adıgüzel'in hayat dolu bir insan olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Kaybolan Hayrettin Adıgüzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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