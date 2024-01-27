Tavşanlı\'da Mahalle Sakinlerinin Seferberliği ile Ot Yangını Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, mahalle sakinlerinin seferberliği ile büyümeden söndürüldü.

Moymul Mahallesinde çıkış sebebi henüz belli olmayan sazlıklardaki yangın, vatandaşların da çabaları ve itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Moymul Mahallesinin mera alanına yakın yerde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edildi ve 112 acil ihbar hattı arandı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA