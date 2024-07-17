Tavşanlı\'da Makilik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde makilik alanda meydana gelen arazi yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Ayvalı Köyü ile Derecik Köy yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine belirtilen mevkiye Tavşanlı ve Tunçbilek itfaiyeleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine su tankerleri ile yardım etti. Yangın dahada büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 2.0 ha ormanlık alan 3,5 ha ziraat alanı zarar gördüğü tespit edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor. - KÜTAHYA