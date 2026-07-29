Tavşanlı'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Motosikletle Çarpıştı

Tavşanlı\'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Motosikletle Çarpıştı
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Emet'teki orman yangınına giden arazöz ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazöz ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerindeki eski emniyet ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu Caddesi'nde Harmancık istikametine seyir halinde bulunan A.E. yönetimindeki 16 GT 966 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen ve Emet ilçesindeki yangın bölgesine gitmek üzere hareket eden M.C. idaresindeki 43 EN 178 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü A.E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yangına müdahale için yola çıkan arazözün daha sonra görevine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika
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