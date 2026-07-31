Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hanımçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nın Gündüz Sokak ile Şehit Hüseyin Taşkın Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukurköy Mahallesinden Hanımçeşme Mahallesi istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 43 AAZ 937 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada, Şehit Hüseyin Taşkın Sokak'tan Gündüz Sokak'a geçiş yapmakta olan E.A. idaresindeki 43 HP 541 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.