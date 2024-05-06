Tavşanlı'da otomobil ve motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da otomobil ve motosiklet denetimleri arttırıldı

Tavşanlı\'da otomobil ve motosiklet denetimleri arttırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet denetimlerini arttırdı. Kavşaklarda görüş açısını engelleyen ve çevre yolundaki hatalı parklara cezai işlemler uygulanıyor. Kasksız motosiklet sürücüleri, ehliyet ve ruhsat kontrollerinde eksikleri bulunan sürücülere de cezai işlemler gerçekleştiriliyor. Denetimler ilçenin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

06.05.2024 10:07
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Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet denetimlerini arttırdı.

Bunun yanı sıra kavşaklarda görüş açısını engelleyen ve çevre yolundaki hatalı parklara da cezai işlemler uygulanıyor.Kasksız motosiklet sürücüleri, ehliyet ve ruhsat kontrollerinde eksikleri bulunan sürücülere de cezai işlemler gerçekleştiriliyor. Denetimler ilçenin çeşitli noktalarında kimi zaman eş zamanlı gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da otomobil ve motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika

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