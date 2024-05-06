Tavşanlı\'da otomobil ve motosiklet denetimleri arttırıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet denetimlerini arttırdı.

Bunun yanı sıra kavşaklarda görüş açısını engelleyen ve çevre yolundaki hatalı parklara da cezai işlemler uygulanıyor.Kasksız motosiklet sürücüleri, ehliyet ve ruhsat kontrollerinde eksikleri bulunan sürücülere de cezai işlemler gerçekleştiriliyor. Denetimler ilçenin çeşitli noktalarında kimi zaman eş zamanlı gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA