Tavşanlı\'da otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca Sokak üzerinde seyir halinde bulunan M.Y. yönetimindeki 16 AHB 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.