Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti - Son Dakika
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Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti

Tavşanlı\'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti
21.06.2026 19:16  Güncelleme: 19:36
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ada Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, alev alan piknik tüpünü soğukkanlılıkla uzaklaştırarak olası bir patlamayı önledi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ada Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, alev alan piknik tüpü nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Muhtemel bir patlama, vatandaşların soğukkanlı müdahalesi sayesinde önlendi.

Olay, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'ndeki Ada Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknikçilerin yoğun olarak bulunduğu alanda öğleden sonra bir piknik tüpü alev aldı. Tüpten yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, hızla tüpü bölgeden uzaklaştırarak, bir çöp kutusunun içine attı. Ardından üzerine toprak dökerek alevlerin oksijenle temasını kesen vatandaşlar, muhtemel bir patlama ve yangın riskinin önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çöp kutusunun içerisindeki toprak yığınının altından tüpü dikkatli şekilde çıkararak, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Tavşanlı, 3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti - Son Dakika

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