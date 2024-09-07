Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı İlçe merkezi çevre yolu ışıklı kavşakta şehir içi istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki 26 KH 773 plakalı otomobil, Kuruçay ışıklı kavşağına geldiği sırada arkasından gelen Y.Ö. idaresindeki 43 AEZ 446 plakalı kamyonun çarpması ile birlikte yaklaşık 150 metre sonra yol kenarındaki oto parkta park halinde olan araçlara çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.B. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA