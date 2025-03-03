Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya' nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı çevreyolu Çukurköy kavşağında Bünyamin Ç., idaresindeki 43 AAE 436 plakalı otomobil ile sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Talha K., İdaresindeki 43 AGV 614 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Talha K., yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - KÜTAHYA