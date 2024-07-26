Tavşanlı\'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesi'nde M. U., idaresindeki 43 UH 560 plakalı otomobili ile Gelin Sokak-Kamer Sokak kavşağına geldiği esnada R.Ö., sevk ve idaresindeki 16 AUU 168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerden biri kullanılmaz hale gelirken kazaya karışan 16 AUU 168 plakalı otomobil sürücüsü R.Ö. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA