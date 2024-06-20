Tavuk hırsızlığından gözaltına alındı

3.Sayfa

Samsun'da bir kişi, kümesten tavuk çalınması olayıyla ilgili gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kümesten 5 adet tavuk çalınması olayıyla ilgili A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. A.Ö., İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Tavukları bir gün sonra geri getirmek için aldığını ileri süren A.Ö., savcılıkça serbest bırakıldı. - SAMSUN