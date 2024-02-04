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Tayland'da Balkon Çöktü: 13 Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Tayland'da Balkon Çöktü: 13 Kadın Yaralandı

Tayland\'da Balkon Çöktü: 13 Kadın Yaralandı

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada balkon çöktü. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadın yaralandı. Otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza anı, polis tarafından inceleniyor.

04.02.2024 19:50
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Tayland'da 13 kişiden oluşan bir grup kadın, kameraya poz verdikleri sırada bulundukları balkonun çökmesi sonucu yaralandı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada ikinci kattan bahçeye düştü. Sabah saatlerinde yaşanan kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti. Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildiğini aktararak, otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tayland'da Balkon Çöktü: 13 Kadın Yaralandı - Son Dakika
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