Tayland'da selde can kaybı 60'a ulaştı; Meteoroloji 9-13 Ekim için uyarı yaptı - Son Dakika
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Tayland'da selde can kaybı 60'a ulaştı; Meteoroloji 9-13 Ekim için uyarı yaptı

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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 60'a yükseldi. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi Bangkok ve 27 eyalette selin sürdüğünü, 1 milyondan fazla hanenin etkilendiğini açıkladı; Meteoroloji 9-13 Ekim için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Tayland'da 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 60'a yükseldi.

Tayland'da başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda eyalette 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı arttı. Yetkililer, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, Bangkok ve 27 eyalette selin etkisinin sürdüğünü, 1 milyondan fazla hanenin selden etkilendiğini açıkladı.

Tayland Meteoroloji Dairesi ise yaptığı uyarıda, ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde 9-13 Ekim tarihleri arasında şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Doğal Afetler3. SayfaTaylandBangkokGüncelEylülDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da selde can kaybı 60'a ulaştı; Meteoroloji 9-13 Ekim için uyarı yaptı - Son Dakika
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