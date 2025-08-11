Tayland\'da Tır Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tayland'da konteyner yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Tayland'ın kuzeyinde bulunan Phayao eyaletinde yerel saatle 19.00'da konteyner yüklü tır, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan biri bebek 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemeye göre kazanın tır şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK