Tayland'da Türk vatandaşı yanlış park etti, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Tayland'da Türk vatandaşı yanlış park etti, polis tarafından yakalandı

Tayland'ın Phuket adasında motosikletini yanlış yere park eden Türk vatandaşı Alper Polat, polisin tekere taktığı ceza kilidini kırmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polat, trafik cezasının yanı sıra kamu malına zarar vermeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanacak.

01.05.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Tayland'da motosikletini yanlış yere park eden bir Türk, polisin tekere taktığı ceza kilidini penseyle kırmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Tayland'ın meşhur adası Phuket'te geçtiğimiz pazartesi günü Alper Polat adlı Türk vatandaşına motosikletini yanlış yere park ettiği gerekçesiyle para ceza kesildi. 35 yaşındaki Polat, polisin tekere taktığı kilidi kırmaya çalışınca suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polat'ın aldığı trafik cezasının yanı sıra Tayland yasaları gereği "kamu malına zarar vermeye teşebbüs" suçlamasından yargılanacağı öğrenildi. Polis Amiri Patcharada Poolphiphat yaptığı açıklamada, pazartesi günü devriye gezen polis ekiplerinin Polat'ı tekere takılan ceza kilidini penseyle kırmaya çalıştığı sırada fark ederek resmi işlem başlattığını belirtti. Poolphiphat sürücünün park cezasını ödeyerek kilidi görevli memurlara açtırabileceğini, ancak bunun yerine polis kilidini kırmaya çalışarak başını daha büyük derde soktuğunu ifade etti.

Yaya yoluna araç park etme cezasının 500 Baht (435 TL) olduğu Tayland'da, işlem uygulanan araca para cezası ödenene kadar teker kilidi takılıyor. Kilit, cezanın ödenmesinin ardından görevli park memuru tarafından çıkartılıyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Türk vatandaşı yanlış park etti, polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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