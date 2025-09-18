Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 23 Yaralı - Son Dakika
Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 23 Yaralı

18.09.2025 10:32
Tayland ve Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda, Tayland güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 23 sivil yaralandı.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalara sahne olan tartışmalı sınır köyünde Tayland güvenlik güçlerinin Kamboçyalı protestoculara müdahalesi sonucu en az 23 sivil yaralandı.

Tayland'ın Sa Kaeo eyaletinde yer alan Ban Nong ya Kaew köyü ile Kamboçya'nın Bantheay Meanchey eyaletine bağlı Prey Chan köyü arasında, iki ülkenin de sahiplik iddiasında bulunduğu sınır bölgesinde Kamboçyalı protestocular ile Taylandlı güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Tayland tarafının geçen ay sınır bölgesine çit çekmesi üzerine düzenlenen protestoda gerginlik tırmandı. Tayland güvenlik güçleri, Kamboçyalı sivillere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Taylandlı görevlilerin sınır ihlali yaptığı iddiası

Olaylara ilişkin açıklama yapan Kamboçya hükümet yetkilisi Neth Pheaktra, en az 23 Kamboçyalı sivilin yaralandığı belirtilerek, Taylandlı görevlilerin sınırı ihlal ettiğini öne sürdü ve yapılan müdahaleyi eleştirdi. Pheaktra, güvenlik güçlerinin Kamboçyalı sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale ettiğini aktardı.

Protestocular, taş ve sapanla saldırdı

Tayland Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise yaklaşık 200 Kamboçyalı protestocunun sınır bölgesine çekilen güvenlik bariyerlerini kaldırdığı, taş ve sapanla saldırarak bazı Taylandlı görevlileri yaraladığı savunuldu. Açıklamada, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımının, olayların daha da büyümesini engellemek ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

İki ülke arasında ateşkes sağlanmıştı

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik kara sınırının bazı noktalarında yüzyılı aşkın süredir toprak anlaşmazlıkları yaşanıyor. Son olarak Temmuz ayında başlayan gerginlikler, her iki taraftan da toplam 48 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmalara dönüşmüş ve yüz binlerce sivil geçici olarak evlerinden tahliye edilmişti. Taraflarının 28 Temmuz'da Malezya arabuluculuğunda vardığı ateşkesle çatışmalar sona ermiş ve sınır hattında bir süredir sakinlik sağlanmıştı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından sınırda yeniden silahların patlaması ve sınır bölgelerde sivil eylemlerin artması, iki ülke arasındaki hassas dengelerin korunmasını zorlaştırıyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

