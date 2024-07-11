Tayvan, bir günde en yüksek sayıda Çin askeri hava aracı tespit etti - Son Dakika
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Tayvan, bir günde en yüksek sayıda Çin askeri hava aracı tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde 24 saatte 66 askeri hava aracı tespit edildiğini açıkladı. Bu, bir günde tespit edilen en yüksek sayı olarak kaydedildi.

11.07.2024 11:24
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Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ada çevresinde 24 saatte 66 askeri hava aracı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hava araçlarının sayısı bu yıl bir günde tespit edilen en yüksek sayıya olduğu kaydedildi.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri eylemleri devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, dün yerel saatle 06.00 itibarıyla 24 saatte Tayvan çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, bölgedeki durumun izlendiği ve karşılık verildiği belirtilirken, hava araçlarının sayısı bu yıl bir günde tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında da Tayvan çevresinde bir günde Çin'e ait 62 askeri hava aracı ve 27 donanma gemisi görülmüştü.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

Tayvan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayvan, bir günde en yüksek sayıda Çin askeri hava aracı tespit etti - Son Dakika

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