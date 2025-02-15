Tayvan'ın Brave Eagle Uçağı Okyusa Düştü - Son Dakika
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Tayvan'ın Brave Eagle Uçağı Okyusa Düştü

Tayvan'da T-5 Brave Eagle uçağı düştü, pilot kurtuldu. İlk kaza rapor edildi.

15.02.2025 09:47
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Tayvan'ın Taitung şehri Dulan kasabası açıklarında yerli üretim "T-5 Brave Eagle" eğitim uçağı okyanusa düştü. Pilot paraşütle atlayarak güvenli bir şekilde kurtulurken, olay T-5 Brave Eagle'ın ilk kazası olarak kayıtlara geçti.

Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli olarak geliştirilen T-5 Brave Eagle modeli eğitim uçağı, Taitung şehrindeki Chihhang hava üssünden kalktıktan sonra Dulan kasabası açıklarında okyanusa düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, yardımına bölgedeki balıkçılar koştu. Pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Tayvan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kazanın her iki motorda meydana gelen arızadan kaynaklandığı, soruşturma ekibinin kurulduğu ifade edildi. Olay, T-5 Brave Eagle'ın ilk kazası olarak kayıtlara geçti.

Eğitim ve hafif saldırı uçağı

Hem gelişmiş eğitim uçağı hem de hafif saldırı uçağı olarak tasarlanan Brave Eagle, ilk başarılı uçuşunu 2019'da gerçekleştirmiş, 2020'de üretime girmişti. Brave Eagle, gelişmiş bir eğitim uçağı rolünün yanı sıra hafif saldırı yeteneklerine sahip olup kara saldırı görevleri gerçekleştirebiliyor ve çeşitli mühimmatlar taşıyabiliyor. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayvan'ın Brave Eagle Uçağı Okyusa Düştü - Son Dakika

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