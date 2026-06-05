TBMM Stajyerlerine Taciz Davasında Gelişme - Son Dakika
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TBMM Stajyerlerine Taciz Davasında Gelişme

05.06.2026 12:20
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Stajyer öğrencilere taciz iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi bu celse sanıkların dinleneceğini belirtti.

"Şerefim, gururum ayaklar altına alındı"

Savunma yapan tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, 15 yıldır şerefi ve haysiyetiyle çalıştığını, hakkında daha önce hiçbir tutanak tutulmadığını ileri sürerek, "Şerefim, gururum ayaklar altına alındı. Şahsıma yapılan suçlama bana ağır gelmektedir. Bana iftira atıldı. Kızımın psikolojisi bozulduğu için okuluna ara vermek zorunda kalmıştır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu şikayetçinin yanına bir kez bile gitmediğini iddia etti. Muhabbet için mesaj attığını ifade eden Beşlioğlu, beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Recep Seven ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu çocuklar neden 6 ay sonra böyle bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri geliyordu. Neden bu kadar zaman sonra böyle bir şey söylediler?."

Tutuklu sanık Halil İlker Güner de cezaevi sürecinde aile hayatının perişan olduğunu ve eşinin boşanma davası açtığını ifade ederek "Telefon numarasını kendi verdi. Sosyal medyadan kendisi ekledi" dedi.

Davanın tek tutuksuz sanığı Çetin de mahkemeden beraatini talep etti.

Şikayetçi E.D. ise sanık Uğurlu hakkında, "Çocuğuma birden fazla kez dokunmuştur. Şikayetim devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Söz alan cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını kuran hakim, tutuklu sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması, delillerin toplanmış olması ve sabit ikametgah adreslerinin bulunmasını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyelerine hükmetti.

Sonraki celse 2 Temmuz'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TBMM Stajyerlerine Taciz Davasında Gelişme - Son Dakika

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