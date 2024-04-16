Tehlikeli dönüş dron kamerasında: Ters yöne giren uyanık sürücüye ceza - Son Dakika
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Tehlikeli dönüş dron kamerasında: Ters yöne giren uyanık sürücüye ceza

Kırıkkale'de kural ihlali yapan bir sürücü, araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaktan otomobili ile 'U' dönüşü yaparak ters yöne girdi. Dron ile saniye saniye görüntülenen sürücüye, 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

16.04.2024 00:37  Güncelleme: 00:43
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Tehlikeli dönüş dron kamerasında: Ters yöne giren uyanık sürücüye ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kural ihlali yapan bir sürücü, 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaktan otomobili ile "U" dönüşü yaparak ters yöne girdi. Dron ile saniye saniye görüntülenen sürücüye, 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de otomobiliyle Ankara istikametinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, bayram tatilinin son gününde yaşanan trafik yoğunluğundan kaçmak için kavşaktan "U" dönüşü yaparak ters yöne girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktadan dönen sürücünün yaptığı kural ihlali dron kamerasına yansıdı. 200 metre ilerideki köprülü kavşaktan dönmek yerine ters yöne giren sürücü, Yahşihan ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nden geçerek Çorum istikameti yönüne hareket etti.

Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi kamerasından otomobilin plakasını tespit etti. Polis, araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun 46/2 maddesinden 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tehlikeli dönüş dron kamerasında: Ters yöne giren uyanık sürücüye ceza - Son Dakika

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