Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

3.Sayfa

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA - Konya'da motosiklet sürücüsünün hafif ticari araca tutunarak tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belli olmayan bir motosiklet sürücüsü, bir hafif ticari aracın sürücü kısmındaki açık olan camdan kapıya tutundu. Motosiklet sürücüsünün kasksız bir şekilde araca tutunarak tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve hafif ticari aracın trafikte ilerlemesi yer alıyor.