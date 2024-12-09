Kereste yüklü kamyonun üstünde tehlikeli yolculuk
BURSA - Bursa'da 2 genç, kereste yüklü kamyonun üzerinde seyredip tehlikeli yolculuk yaptı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kereste yüklü kamyon, kerestelerin üzerinde 2 genci de taşıdı. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören diğer sürücüler, kamyon şoförüne kornalı ikazda bulunsa da sonuç alamadı. Gençlerin ölüme meydan okuduğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tehlikeli Yolculuk: Kamyonun Üzerinde Seyahat - Son Dakika
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