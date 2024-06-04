Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu Yolunda Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu Yolunda Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolunda, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuk Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

04.06.2024 19:04
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Tekirdağ Çerkezköy- Çorlu yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Kazada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 59 AJK 969 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen M.A.'ya (15) çarptı.

Olayda ağır yaralanan M.A.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bisiklet parçalara ayrılırken, sürücü Z.B. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu Yolunda Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika

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