Tekirdağ Çerkezköy'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ Çerkezköy\'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 kişiye ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 300 adet 9x19 milimetre ve 34 adet 7,65 milimetre fişek ile 31 kartuş ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı; tahkikat sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 10 şüpheli yakalandı.

Çerkezköy'de 11 kişiye ait toplam 16 adrese polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 300 adet 9x19 milimetre, 34 adet 7,65 milimetre fişek ile 31 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
OperasyonÇerkezköy3. SayfaTekirdağGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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