Tekirdağ Çerkezköy\'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de 16 adres arandı, silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 kişiye ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 300 adet 9x19 milimetre ve 34 adet 7,65 milimetre fişek ile 31 kartuş ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı; tahkikat sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 10 şüpheli yakalandı.
Çerkezköy'de 11 kişiye ait toplam 16 adrese polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 300 adet 9x19 milimetre, 34 adet 7,65 milimetre fişek ile 31 adet kartuş ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?