Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi Asri Mezarlık mevkiindeki dönel kavşakta meydana geldi. Eski Şifa istikametine seyreden A.M.T.'nin kullandığı 34 HNR 944 plakalı motosiklet ile aynı istikamette akaryakıt istasyonuna sapan A.A. idaresindeki 59 FA 260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonrası devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü A.M.T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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