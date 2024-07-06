Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da, Salih Omurtak Caddesi Asri Mezarlık mevkiindeki dönel kavşakta meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

06.07.2024 13:39
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Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Asri Mezarlık mevkiindeki dönel kavşakta meydana geldi. Eski Şifa istikametine seyreden A.M.T.'nin kullandığı 34 HNR 944 plakalı motosiklet ile aynı istikamette akaryakıt istasyonuna sapan A.A. idaresindeki 59 FA 260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü A.M.T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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