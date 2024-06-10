Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da Tütün Sokak ile Dr. Nusret Fişek Sokak yol ayrımında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

10.06.2024 09:29
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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Tütün Sokak ile Dr. Nusret Fişek Sokak yol ayrımında meydana geldi. Tütün Sokak'ta seyreden E.Ş. idaresindeki 10 AOG 36 plakalı motosiklet ile Ç.D.'nin kullandığı 59 PF 236 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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