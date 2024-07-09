Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, Burhan Ütü yönetimindeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü Burhan Ütü ve araçta bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.07.2024 09:32
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Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar - Balabanlı yolu mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Burhan Ütü yönetimindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza sonrası sürücü Burhan Ütü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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