Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorlu\'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

27.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 39 SA 288 plakalı otomobil ile Y.D.'nin kullandığı 59 AIC 369 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Y.D. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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