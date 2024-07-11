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Tekirdağ'da 100 dönüm anız tarlası yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen yangında 100 dönüm anız tarlası yandı.

Yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde meydana geldi. Anız alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri, yanan tarlaya gelerek yangına müdahale etti. Orman işletmeye bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda anız yangını kontrol altına alındı.

Yangın tamamen kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dönüm anız alan yandı.