Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 100 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Ocak günü Saray ilçesi Göçerler Mahallesi'nde A.İ.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada, 100 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 100 Litre El Yapımı Şarap Ele Geçirildi - Son Dakika
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