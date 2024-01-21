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Tekirdağ'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramada 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. Evde bulunan diğer malzemeler arasında dolum makinası, kompresör ve iklimlendirme makinası da vardı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi
21.01.2024 - 11:49,
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Pınarca Mahallesinde S.T. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada evde 50 bin adet doldurulmuş makaron, 70 bin adet boş makaron, 15.5 kilogram bandrollü tütün, 43 kilogram açık tütün, 1 adet tam otomatik dolum makinası, 1 adet kompresör, 1 adet iklimlendirme makinası ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi - Son Dakika
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