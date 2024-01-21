Tekirdağ\'da 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 120 bin adet makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Pınarca Mahallesinde S.T. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada evde 50 bin adet doldurulmuş makaron, 70 bin adet boş makaron, 15.5 kilogram bandrollü tütün, 43 kilogram açık tütün, 1 adet tam otomatik dolum makinası, 1 adet kompresör, 1 adet iklimlendirme makinası ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ