Tekirdağ'da 193 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da 193 Tutuklama

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Tekirdağ'da yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 193 kişi tutuklandı, 624 aranan hakkında işlem.

01.02.2025 11:52
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Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklanırken, 624 aranan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-29 Ocak 2025 tarihleri arasında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 1210 umuma açık yer ve işyeri denetlenirken, 301 bin 305 kişinin UYAP ve GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca 119 bin 643 araç denetime tabi tutuldu.

Denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 624 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 193 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, 58 umuma açık işyeri hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarına aykırı hareket eden 28 bin 421 araca idari işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 193 Tutuklama - Son Dakika

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