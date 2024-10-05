Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla Bebek, Cinsel İstismara Uğradı ve İlaçlara Tepki Vermiyor
Tekirdağ'da yaşanan korkunç bir olayda, 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara maruz kaldı. Maalesef, küçük kızın sağlık durumu giderek kötüleşiyor ve artık ilaçlara tepki vermiyor. Yetkililer, olayın soruşturmasını sürdürüyor ve toplum bu trajik olay karşısında büyük bir şok yaşıyor.
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5.10.2024 16:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla Bebek, Cinsel İstismara Uğradı ve İlaçlara Tepki Vermiyor - Son Dakika
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