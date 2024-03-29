Tekirdağ'da 44 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 44 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ\'da 44 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 44 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde suç ve suç unsurlarına geçit verilmiyor. Ekipler, asayiş suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Yakalanan 104 şahıs adliyeye sevk edildi ve 44 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

29.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 44 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suç unsurlarına geçit verilmiyor. Ekiplerce il genelinde başta asayiş suçları olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 104 şahıs yakalandı.

Gerekli işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 44 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 44 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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