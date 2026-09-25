Tekirdağ'da 6 ilçede yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6 ilçede yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ\'da 6 ilçede yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da 22 Eylül 2026'da 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'üne adli kontrol uygulandı. Şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Tekirdağ'da internet üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik planlı ve projeli çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, 22 Eylül 2026 tarihinde Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 22 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadelenin sürdüğü belirtilerek, dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve vatandaşların siber tehditlerden korunması amacıyla sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
TutuklamaTekirdağ3. SayfaGüvenlikGüncelEylülSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 ilçede yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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