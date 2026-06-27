Tekirdağ'da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu

Tekirdağ\'da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu
27.06.2026 17:27  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında 700 dönümlük tarım arazisi ile 20 konteyner kül oldu. Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazilerinde 2 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 700 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü yangında, hasadı henüz yapılmamış buğday ve kanola tarlaları ile 20 konteyner alevlere teslim oldu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki tarım arazileri ile Marmaraereğlisi ilçesinin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan yangınlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, ekili tarım arazilerinin yanı sıra konteyner evlerin bulunduğu bölgelere de sıçradı. Yangında 20 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, çevre ilçe belediyelerine ait su tankerleri, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek vererek alevlere su sıktı. Çok sayıda kurum ve ekibin koordineli müdahalesi sayesinde yangının yerleşim alanlarında daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yangında yaklaşık 700 dönümlük tarım arazisi zarar görürken, hasadı yapılmamış buğday ve kanola ekili alanlar tamamen kül oldu. Bölgedeki çiftçiler büyük maddi zarar yaşarken, ekipler yangının tamamen söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yürüttü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede muhtemel yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, 3. Sayfa, Tekirdağ, Olaylar, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

17:20
İstanbul’da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:34:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü: 700 dönümlük alan ve 20 konteyner kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.