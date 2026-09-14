Tekirdağ\'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29\'u tutuklandı

Tekirdağ'da Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 233 şüpheli yakalanırken, 29 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 01-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen çalışmalar kapsamında 16 tabanca, 16 tabanca şarjörü, 1.201 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 100 av tüfeği mühimmatı, 3 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca şarjörü ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında ise 38 gram kubar esrar, 4 kilogram skunk, 1 kilogram 277 gram bonzai, 80 gram kokain, 269 gram metamfetamin ve 40 gram eroin ile 1.013 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 38 kök kenevir, 29 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi bulundu.

Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 otomobil, 2 motosiklet ve 2 sahte plakanın yanı sıra 10 bin 815 adet muhtelif sahte ürün, 1.086 litre sahte yağ, 60 litre etil/metil alkol ve 925 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigara operasyonlarında ise 7 elektronik makaron doldurma makinesi, 1 elle makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 40 kilogram açık tütün, 21 bin 405 adet dolu makaron, 4 bin 940 adet boş makaron, 138 kaçak puro, 9 kaçak pipo, 1.122 paket kaçak sigara, 6 elektronik sigara ve 10 kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca olaylarda kullanılan 8 elektronik eşya, 5 tarihi eser, 2 dedektör ve 6 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 233 şüpheli yakalanırken, 29 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.