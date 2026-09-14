Tekirdağ'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı

Tekirdağ\'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29\'u tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 1-31 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 233 şüpheli yakalanırken, 29 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 233 şüpheli yakalanırken, 29 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 01-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen çalışmalar kapsamında 16 tabanca, 16 tabanca şarjörü, 1.201 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 100 av tüfeği mühimmatı, 3 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca şarjörü ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında ise 38 gram kubar esrar, 4 kilogram skunk, 1 kilogram 277 gram bonzai, 80 gram kokain, 269 gram metamfetamin ve 40 gram eroin ile 1.013 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 38 kök kenevir, 29 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi bulundu.

Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 otomobil, 2 motosiklet ve 2 sahte plakanın yanı sıra 10 bin 815 adet muhtelif sahte ürün, 1.086 litre sahte yağ, 60 litre etil/metil alkol ve 925 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigara operasyonlarında ise 7 elektronik makaron doldurma makinesi, 1 elle makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 40 kilogram açık tütün, 21 bin 405 adet dolu makaron, 4 bin 940 adet boş makaron, 138 kaçak puro, 9 kaçak pipo, 1.122 paket kaçak sigara, 6 elektronik sigara ve 10 kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca olaylarda kullanılan 8 elektronik eşya, 5 tarihi eser, 2 dedektör ve 6 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 233 şüpheli yakalanırken, 29 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:16:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ağustos operasyonlarında 233 şüpheli yakalandı, 29'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement