Tekirdağ'da Alacak Verecek Kavgası Sonrası Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Alacak Verecek Kavgası Sonrası Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Alacak Verecek Kavgası Sonrası Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgası sonrası sokakta pompalı tüfekle tehditler savuran şahıs hakkında tekrar gözaltına alınması kararı verildi. Şüpheli, daha önce hırsızlık suçundan da sabıkası olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda zanlı hakkında tekrar gözaltı kararı çıktı. Soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgası sonrası sokakta pompalı tüfekle tehditler savuran şahıs hakkında tekrar gözaltına alınması kararı verildi.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde aile bireyleri ile alacak verecek kavgasına karışan Ö.İ., daha sonra ilçedeki Hayrabolu Caddesi üzerine çıkarak yoldan geçen araçlara elindeki ruhsatsız av tüfeğini göstererek tehditlerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın yolun ortasında silah zoruyla durdurduğu aracın kapısını açarak ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, silahlı şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan zanlının hırsızlık suçundan da sabıkası olduğu da öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.İ. hırsızlık suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kalırken Başsavcılık tarafından karara itiraz edildi. Mahkeme itirazı kabul ederken zanlı hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.

Silahlı tehdit ve hırsızlık suçuna karışan şüpheli yakalama ve gözaltı talimatı sonrasında yeniden infaz edilerek tutuklamaya sevk edilecek. Pompalı tüfek olayıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Alacak Verecek Kavgası Sonrası Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Alacak Verecek Kavgası Sonrası Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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