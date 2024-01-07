Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde araç çarpması sonucu yaya yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaralanırken, kazanın ardından sürücü kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.D. (51) adlı kadına 26 plakalı bir otomobil çarparak daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ