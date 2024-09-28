Tekirdağ'da Başkasının Köpeğine Saldıran Sokak Köpekleri Korkuttu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Başkasının Köpeğine Saldıran Sokak Köpekleri Korkuttu

Tekirdağ\'da Başkasının Köpeğine Saldıran Sokak Köpekleri Korkuttu

Çerkezköy'de köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan Gürsu Erüstün, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayın ardından Kuduz tedavisi gören Erüstün, yetkililerden sokak köpekleriyle ilgili tedbir alınmasını talep etti.

28.09.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini gezdirmek amacıyla dışarı çıktığı esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Gürsu Erüstün; "Köpeğimi ihtiyaçları için dışarı çıktığımda saldırıya uğradım. Çok şükür ki sürü halinde değildi, tek başına yakaladı bizi. Ben de ısırık aldım, şu an Kuduz tedavisi görüyorum. Motokuryenin kornası belki de canımızı kurtardı" dedi.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, köpeğini dışarıda ihtiyaçlarını gidermesi için çıkaran Gürsu Erüstün, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden Erüstün, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Hastaneye kaldırılan Erüstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu.

"Kuduz tedavisi görüyorum"

Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Gürsu Erüstün; "Perşembe iş çıkışı köpeğim Lucky'yi ihtiyaçları için dışarı çıkardığımda bir köpekle karşılaştım ve saldırıya uğradık. Çok şükür ki sürü halinde değildi, tek başınayken bize saldırdı. Zar zor kurtulduk elinden, çok şükür ki şu an tedavisi sürüyor. Lüleburgaz'a geldik veterinerimiz için. Aynı şekilde ben de ısırık aldım, şu an Kuduz tedavisi görüyorum. Yetkililerden tek istediğim inşaatçılar köpeklerine sahip çıksınlar. Her gelen inşaatçı bir köpek getiriyor. O köpekler ürüyor, türüyor ve orada kalmaya devam ediyor. Hiçbirinin ne uyuzu, ne kuduzu hiçbir şeyi yok. Artık herkes sorumluluğunu eline alsın. Köpekler bir can, onlar nasıl canınızı koruyorsa siz de onları korumak zorundasınız" dedi.

"Her gün her saat birileri benden yardım istiyor"

Site kat görevlisi Mekan Barak da, kendi işinden çok insanlara yardım ederek gününü geçirdiğini belirtti ve, "Ben bu sitede kat görevlisiyim. İki gün önce çığlıklar duyduk. Dışarı çıktığımızda başıboş sokak köpekleri bir kadına saldırdı. Ama iş bunla da bitmiyor, buradan geçen herkes ben den yardım istiyor 'Abi geçemiyoruz bize yardım eder misin' diye. Hergün her saat birileri benden yardım istiyor. Burada çok fazla köpek var. Biz belediyeyi aradık ama küpeleri var, zararı yok diyorlar. Ama sürü halinde dolaşıyorlar. Özellikle motokuryelere çok saldırıyorlar. Ben insanlara yardım ediyorum elimden geldiğince. Hatta kendi işimden çok insanlara yardım ediyorum. Bu soruna bir çözüm gelmeli" dedi.

Çocuklar da endişeli

Öte yandan mahalle sakini çocuklar da zaman zaman saldırıya uğradıklarını ve korktuklarını belirterek; "Bize saldırıyorlar, biz çok korkuyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Başkasının Köpeğine Saldıran Sokak Köpekleri Korkuttu - Son Dakika

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