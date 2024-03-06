Tekirdağ\'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen şahıs yaralandı.

Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen M.H., belinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ