Tekirdağ\'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen şahıs yaralandı.
Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen M.H., belinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ
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Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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