Tekirdağ'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı

Tekirdağ\'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katından düşen M.H. isimli şahıs belinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

06.03.2024 18:53  Güncelleme: 18:55
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen şahıs yaralandı.

Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde bir apartmanın 3. katından aşağı düşen M.H., belinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir apartmanın 3. katından düşen şahıs yaralandı - Son Dakika
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