Tekirdağ\'da Çift Sıra Parka Cezai İşlem

Tekirdağ'da çift sıra parkın trafiği felç etmesinin önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yeni bir uygulamayı devreye soktu. Şehir genelinde araçlarını ikinci sıraya park eden sürücülere artık anında cezai işlem uygulanıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde günün yoğun saatlerinde yaşanan çift sıra park sorununa karşı teknolojik destekli çözüm başlattı. Sokak sokak dolaşan ekipler, polis araçlarına entegre edilen Plaka Tanıma Sistemi sayesinde ikinci sıraya park etmiş araçları tespit edip, sürücülere anonsla uyarılarda bulunuyor. Ancak uyarıya rağmen aracını yerinden kaldırmayan ve trafiğin akışını bozan sürücülere kısa sürede cezai işlem uygulanıyor. 15 dakikada bir bölgeyi yeniden tarayan ekip araçları sayesinde sistem hem hatalı parklanmaları kayıt altına alıyor hem de trafiğin kesintiye uğramasını önlüyor.

Yeni uygulamanın şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenirken, yetkililer sürücüleri şehir merkezinde çift sıra parktan kaçınmaları konusunda uyardılar. - TEKİRDAĞ