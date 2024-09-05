Tekirdağ\'da çıkan ev yangınında şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde dün gece iki katlı ev ve içerisindeki kanepeler yanmış, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Yasin Fatih K. adlı şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli hakkında; "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve yangın" suçlarından adli işlem yapıldı.

Savcılığa çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ