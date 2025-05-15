Tekirdağ\'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni

Tekirdağ'da özel ve engelli bireyler için düzenlenen temsili yemin töreninde komandoların rehine kurtarma, dövüş sanatları ve köpekli suçlu yakalama gösterileri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, askerlik yapamayan veya askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen bu imkana erişememiş özel ve engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Yıldırım Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde jandarma komandoları tarafından hazırlanan operasyon senaryoları, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

Komandolardan gerçeğini aratmayan rehine kurtarma senaryosu

Etkinlikte ilk olarak kırsal bir alanda konuşlanmış keskin nişancı ile desteklenen rehine kurtarma operasyonu canlandırıldı. Senaryo gereği bir evde tutulan rehineyi kurtarmak için kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren komandolar, içerideki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Ardından rehinenin bulunduğu yer patlayıcı açısından kontrol edildi ve başarılı şekilde rehine tahliye edildi.

Çelik dişlerden kaçış yok

Gösterilerin devamında, kaçmaya çalışan bir zanlının jandarma köpeği tarafından yakalanması canlandırıldı. Suçlu, senaryo gereği köpeğin çelik gibi dişlerinden kurtulamayarak etkisiz hale getirildi. Komandolar ayrıca dövüş sanatları performanslarıyla da büyük beğeni topladı.

Bir günlük askerlik gururu

Gösterilerin ardından özel ve engelli bireyler için düzenlenen yemin törenine geçildi. Yıldırım Kışlası'nda askeri üniforma giyen katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağına el basarak ant içti. Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan engelliler, bir günlük askerlik görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk törende yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu tür etkinliklerin aileler açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Etkinlikte konuşan engelli birey Aslan Adutalp ise, jandarma personeline teşekkür ederek, "Bir günlüğüne asker olmak bizim için gurur verici" dedi.

Törene Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu ve çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ