Tekirdağ'da Eşini Darp Ederek Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Eşini Darp Ederek Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi

Tekirdağ\'da Eşini Darp Ederek Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi

Buse Ateş Suna'nın eşi tarafından darp edilerek ölümü üzerine açılan davanın duruşması 11 Mart'a ertelendi.

28.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın duruşması 11 Marta ertelendi.

Tekirdağ Adliyesindeki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Sanık Enis Suna, suçlamaları kabul etmedi beraatini talep etti.

Buse Ateş Suna'nın avukatı Onur Tatar, duruşmada, Buse Ateş Suna'nın 4 Şubat 2024 tarihinde 112'yi arayarak darp edildiğini ve ambulans talep ettiğini, Buse Ateş Suna'nın Hastanede tutulan Jandarma tutanağında da eşi tarafından darp edildiğinin tutanaklarda geçtiğini belirtti. Ayrıca Tatar, Buse Ateş Suna'nın olayın olduğu gün darp şikayeti ile acile gittiğini ve acil doktorunun herhangi bir tetkik gerçekleştirmediğini taburcu olduktan 24 saat sonra ise baş dönmesi şikayeti ile acile giden Buse Ateş Suna'nın yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Buse Ateş Suna'nın avukatı Onur Tatar, olayın yaşandığı ilk gece Buse Ateş Suna'ya tetkikleri yapmayan Şehir Hastanesi Doktoru hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbed hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enis Suna'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Davanın avukatı Onur Tatar duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Buse ateş'in eşi tarafından katledilmesi ile sonuçlanan bugün taleplerimiz ve iddialarımız doğrultusunda sanığın eşini kasten öldürme fiili neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması sayın Cumhuriyet savcılığınca talep edilmiştir. Biz de bu talebe uygun görüyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Eşini Darp Ederek Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Eşini Darp Ederek Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.